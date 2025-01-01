Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 68
44 Min.Ab 12

Während einer Trauung taucht die Ex-Freundin des Bräutigams auf und behauptet, dass die Beziehung zu ihm keinesfalls beendet ist - sie will sogar von ihm schwanger sein! Nach dem schockierenden Geständnis schnappt sich die Braut ein Salutgewehr und geht auf die angebliche Geliebte los. Danach werden die Beamten bei ihrer Streifenfahrt auf einen Fahrer aufmerksam, der ein Stop-Schild ignoriert. Als sie den Wagen anhalten, verweist der ältere Herr auf seine diplomatische Immunität.

