Auf Streife
Folge 68: Hochzeit mit Hindernissen
44 Min.Ab 12
Während einer Trauung taucht die Ex-Freundin des Bräutigams auf und behauptet, dass die Beziehung zu ihm keinesfalls beendet ist - sie will sogar von ihm schwanger sein! Nach dem schockierenden Geständnis schnappt sich die Braut ein Salutgewehr und geht auf die angebliche Geliebte los. Danach werden die Beamten bei ihrer Streifenfahrt auf einen Fahrer aufmerksam, der ein Stop-Schild ignoriert. Als sie den Wagen anhalten, verweist der ältere Herr auf seine diplomatische Immunität.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1