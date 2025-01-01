Auf Streife
Folge 78: Viele, viele bunte Smarties
44 Min.Ab 12
Eine Mutter ruft die Polizei, weil bei ihr ein Paket für ihren Nachbarn abgegeben wurde. Ihr Kind hat das Päckchen geöffnet und darin diverse illegale Pillen und Spritzen gefunden. Wie wird der Nachbar den fragwürdigen Inhalt des Päckchens vor den Beamten rechtfertigen? Später behauptet ein 72-jähriger Rentner, beobachtet zu haben, wie zwei Jugendliche randaliert und mutwillig parkende Autos beschädigt haben sollen. Die jungen Männer sagen allerdings genau das Gegenteil...
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
12
