Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Der falsche Enkelsohn

SAT.1Staffel 3Folge 85
Der falsche Enkelsohn

Der falsche EnkelsohnJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 85: Der falsche Enkelsohn

45 Min.Ab 12

Eine Mutter will ihren Sohn vom Kindergarten abholen und sieht, wie er mit einem Mann in ein Taxi steigt und wegfährt. Wer ist der Mann und was hat er mit dem Jungen vor? Ein frisch getrautes Ehepaar bemerkt, dass seine gesamten Hochzeits- und Geldgeschenke gestohlen wurden. Eine Grußbotschaft bringt die Beamten auf die richtige Spur. Ein Mann dreht nach einer Narkose beim Zahnarzt durch, randaliert, verwüstet die Praxis und verletzt den Anästhesisten. Warum rastet der Mann aus?

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen