Auf Streife
Folge 91: Unfall kurz nach Autokauf
44 Min.Ab 12
Beim Überqueren einer Einfahrt wird ein Radfahrer von einem herausfahrenden Pkw angefahren. Die beiden Beteiligten machen sich gegenseitig Schuldzuweisungen, doch nur einer hat Schuld. Kann er überführt werden? - Drei Jugendliche versuchen, ein Fahrrad zu klauen. Einer wird dabei von einem Hund gebissen und zurückgelassen. Wird er den Beamten den Aufenthaltsort seiner Komplizen verraten?
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
