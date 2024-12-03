Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kein Freund und Helfer

SAT.1Staffel 4Folge 108vom 03.12.2024
Folge 108: Kein Freund und Helfer

45 Min.Folge vom 03.12.2024Ab 12

Eine Rentnerin stürmt keifend auf die Polizisten im Streifenwagen zu. Was ist geschehen? - Die Beamten folgen einem anonymen Hinweis, den eine Lokalredakteurin erhalten hat. Treffen sie noch rechtzeitig am Ort des angekündigten Geschehens ein? - Eine 24-jährige Abteilungsleiterin wird zum Mobbing-Opfer ihrer 38-jährigen Mitarbeiterin. - Und: Ein Mann wird auf einem Parkplatz mit einer Flasche niedergeschlagen. Kurz zuvor war seine Adoptivtochter noch bei ihm ...

