Auf Streife

Wer im Glashaus sitzt...

SAT.1Staffel 4Folge 126
Wer im Glashaus sitzt...

Wer im Glashaus sitzt...

Auf Streife

Folge 126: Wer im Glashaus sitzt...

46 Min.Ab 12

Eine Lehrerin wird Opfer eines Verkehrsunfalls und ist schwer verletzt. Ein großer Stein ist in die Windschutzscheibe geflogen, sodass sie vor Schreck gegen eine Mauer fuhr. Wer hat den Stein geworfen? - Ein Langzeitstudent verhökert Hundewelpen zu einem Spottpreis im Park. Eine achtsame 24-Jährige ruft die Polizei. - Bei einer 44-Jährigen wird in den Campingwagen eingebrochen. Wertsachen wie Geld und Laptop sind noch da - nur ihre Trompete ist verschwunden.

