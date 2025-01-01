Auf Streife
Folge 126: Wer im Glashaus sitzt...
46 Min.Ab 12
Eine Lehrerin wird Opfer eines Verkehrsunfalls und ist schwer verletzt. Ein großer Stein ist in die Windschutzscheibe geflogen, sodass sie vor Schreck gegen eine Mauer fuhr. Wer hat den Stein geworfen? - Ein Langzeitstudent verhökert Hundewelpen zu einem Spottpreis im Park. Eine achtsame 24-Jährige ruft die Polizei. - Bei einer 44-Jährigen wird in den Campingwagen eingebrochen. Wertsachen wie Geld und Laptop sind noch da - nur ihre Trompete ist verschwunden.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1