Auf Streife
Folge 165: Außer Kontrolle
46 Min.Ab 12
Zwischen einer Fahrkarten-Kontrolleurin und einer mutmaßlichen Schwarzfahrerin fliegen die Fäuste, obwohl sie ein gültiges Ticket hatte. - Bewusstlos und blutüberströmt wird ein Angler am Seeufer entdeckt. Seine Beute und sein Portemonnaie sind ihm entwendet worden. - Ein Verkäufer erwischt eine 46-Jährige in flagranti beim Diebstahl. Beim Durchsuchen der Tasche finden die Beamten jedoch kein Diebesgut. Wo hat sie die Sachen versteckt?
Alle 13 Staffeln und Folgen
