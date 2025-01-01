Auf Streife
Folge 17: Bandkrieg
44 Min.Ab 12
Die Band "The Taste" stellt nach dem Gig fest, dass Instrumente aus dem Transporter entwendet wurden. Der Sänger vermutet, dass die Vorgruppe den Diebstahl begangen hat und es kommt zu einer Schlägerei. - Eine Klassenfahrt gerät außer Rand und Band. Sind es nur die Schüler, die eine Party veranstalten? - Die Polizisten werden zu einem Streit zwischen zwei Herren im Altersheim gerufen. Was ist der Grund für die Prügelei?
