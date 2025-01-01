Auf Streife
Folge 48: Mutter schlägt Kind im Bus
45 Min.Ab 12
Die Beamten werden zu einem Linienbus gerufen, der wegen eines Zwischenfalls am Straßenrand Halt gemacht hat. Angeblich wurde während der Fahrt ein Mädchen von seiner Mutter geschlagen. Doch die streitet alles ab. - Die Polizei wird in einen Park gerufen. Dort warten ein verletzter Mann, eine mutmaßliche Täterin und ein Zeuge auf die Beamten. Doch irgendwie scheinen die Schilderungen vom Tathergang suspekt.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1