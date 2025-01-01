Auf Streife
Folge 55: Ich kann nicht mehr
45 Min.Ab 12
Eine 14-Jährige will sich von einem Kletterturm in den Tod stürzen. Können die Beamten den Teenager-Selbstmord verhindern? Eine junge Frau beweist Zivilcourage und hilft einer 17-Jährigen, die von zwei Jungs auf der Damentoilette bedrängt wird. Einer der Täter ist flüchtig und knöpft sich die Zeugin nach der Polizeivernehmung vor.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1