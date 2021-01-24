Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Post mortem

SAT.1Staffel 4Folge 60vom 24.01.2021
Post mortem

Post mortemJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 60: Post mortem

44 Min.Folge vom 24.01.2021Ab 12

Eine Frau beauftragt ein Bestattungsinstitut mit der Beerdigung ihrer verstorbenen Mutter. Doch als die Trauerfeier stattfinden soll, stellt sie fest, dass sich Diebe über den Goldschmuck der Mutter hergemacht haben. - Ein Mann versucht, nach einer Sauftour mit seinen Freunden die Tür zu dem Haus seiner Freundin mit einem Spaten zu öffnen, da er den Schlüssel vergessen hat. Doch als sich die Tür öffnet, steht plötzlich ein fremder Mann vor ihm.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen