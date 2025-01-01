Auf Streife
Folge 7: Nazis belästigen Türkin
45 Min.Ab 12
Eine junge Türkin wird von vermeintlichen Nazis mit ausländerfeindlichen Aufklebern beklebt. - Eine Mutter vermisst ihre Tochter beim Einkauf in einer Boutique. Da können nur die Polizeibeamten helfen. - Streitigkeiten vor den Mauern der JVA: Handelt es sich hier um einen Flüchtigen, der von einem Passanten aufgehalten wird? - Und: Eine Frau lässt ihre senile 84-jährige Mutter alleine mit der Kellnerin in einem Café. Als die Frau zurückkommt, ist die ältere Dame verschwunden.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
12
