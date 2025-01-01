Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 76
44 Min.Ab 12

Eine übergewichtige Dame zwängt sich in einem Brautmodengeschäft in ein zu kleines Kleid. Die Nähte reißen, aber zahlen will die Kundin nicht. Die Verkäuferin rastet aus und beschimpft sie wüst ... - Ein Student wird blutüberströmt und bewusstlos in seiner Wohnung gefunden - ein Rätsel für die Beamten. Als seine Freundin und der Mitbewohner hinzukommen, fügen sich die Puzzleteile langsam zusammen.

