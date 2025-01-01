Auf Streife
Folge 81: Randale auf der Chefetage
44 Min.Ab 12
In einer Speditionsfirma geht es heiß her: Die 40-jährige Sekretärin wird gefeuert, weil sie zum wiederholten Mal zu spät kam. Da macht ihr der 52-jährige Chef ein unmoralisches Angebot ... - Ein Geschwisterpaar im Alter von neun und elf Jahren wird beim Rosenverkauf in einem Café aufgegriffen. Weder die Kinder noch die Mutter sprechen ein Wort Deutsch. - Und: Eine Zwölfjährige nimmt ihre Eltern gefangen. Rebellische Züge in der Entwicklung zum Teenager?
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1