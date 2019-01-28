Auf Streife
Folge 87: Nicht ohne meine Frau
46 Min.Folge vom 28.01.2019Ab 12
In einem Hotel macht sich ein 30-jähriger Betrunkener lautstark auf die Suche nach seiner Frau. Sie hatten gemeinsam für ein Romantikwochenende und Wellness in ein Doppelzimmer eingecheckt ... - Ein Paar ist als Zuhälter und Prostituierte verkleidet auf dem Weg zu einer Motto-Party. Die Kostüme wirken so echt, dass ein Anwohner die Polizei verständigt. Doch die Überprüfung der Personalien der beiden fördert eine weitere Überraschung zutage.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1