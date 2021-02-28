Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 96vom 28.02.2021
45 Min.Folge vom 28.02.2021Ab 12

In einem Solarium wird Geld gestohlen. Zudem stellt sich heraus, dass gleich zwei junge Frauen sich eine Sonnenbank teilen, um Geld zu sparen. Besteht ein Zusammenhang? - Bewusstlos wird die kleine Marie in die Notaufnahme eingeliefert, nachdem sie Amphetamin-Pillen geschluckt hat. - Und: Eine 44-Jährige verbarrikadiert sich zu Hause, nachdem sie offensichtliche Einbruchspuren entdeckt hat. Doch von einem Einbrecher ist weit und breit nichts zu sehen.

