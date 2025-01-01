Auf Streife
Folge 104: Wer ist das wahre Opfer?
44 Min.Ab 12
Eine Frau fährt gerade in ein Parkhaus ein, als ihr ein Mann vor das Auto läuft. Während die Unfallverursacherin den Rettungswagen und die Polizei ruft, startet der Verletzte einen Fluchtversuch. - Zwei Kinder spielen unachtsam mit Böllern in einer Kiesgrube. Können die Beamten noch rechtzeitig eintreffen, um Schlimmeres zu verhindern? - Eine Siebenjährige wird in einer Eisdiele Opfer eines dreisten Diebstahls: Eine 45-Jährige hat sich einfach ihr Eis geschnappt.
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1