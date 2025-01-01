Auf Streife
Folge 131: Es rappelt im Container
45 Min.Ab 12
Aus einem Altkleidercontainer dringt Gedudel und daraufhin lautes Klopfen. Als eine Passantin näher kommt, spricht plötzlich eine Kinderstimme zu ihr ... - Ein Pizzabote wird von einem wütenden Mann an der Haustür verprügelt. Bis zum Eintreffen der Polizei weiß der Lieferant nicht, weshalb der Mann auf ihn einschlägt. Hat er die falsche Pizza geliefert? - Aus dem Keller eines Wohnhauses sind Babyschreie zu hören. Schnell versuchen die Beamten, das Baby zu finden.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1