SAT.1Staffel 5Folge 133vom 13.12.2024
Folge 133: Streit unter Geschwistern

46 Min.Folge vom 13.12.2024Ab 12

In einer Garage wird ein lautstarker Streit unter Geschwistern ausgetragen. Die besorgte Nachbarin ruft die Polizei zur Hilfe. - Die Polizisten eilen zu einem Wohnhaus. Kurz nach Eintreffen sehen sie, wie eine 36-Jährige aus dem Fenster im obersten Stock stürzt. - Ein abgebrochener Notruf eines Kindes lässt die Polizisten sofort ausrücken. Vor Ort sehen sie, wie eine 32-Jährige sich auf dem Rücken eines 40-Jährigen festkrallt. Was geht dort vor?

SAT.1
