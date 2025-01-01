Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 5Folge 35
Folge 35: Babyalarm

45 Min.Ab 12

In einem Treppenhaus wird ein alleingelassenes Baby gefunden. Von der Mutter fehlt jede Spur. In einer Stripbar geht es heiß her: Ein 53-Jähriger wird mit einer Glasflasche auf der Toilette niedergeschlagen. Können die Beamten den Täter ausfindig machen? Eine 39-jährige Briefträgerin wird von ihrer 38-jährigen Chefin verdächtigt, Briefe zu unterschlagen. Doch die Zustellerin beteuert ihre Unschuld.

