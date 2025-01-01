Auf Streife
Folge 39: Der Alptraum-Unfall
46 Min.Ab 12
Ein 34-jähriger Rollerfahrer sorgt dafür, dass eine 29-Jährige mit ihrem Wagen an einer Kreuzung eine Vollbremsung hinlegt. Ein Zusammenprall ist aber nicht mehr verhinderbar. Eine 48-Jährige bindet ihren Hund vor einem Supermarkt fest, um ihre Einkäufe zu erledigen. Als sie zurückkehrt, hat der Hund allerdings ein neues Herrchen. Aus dem städtischen Blumenbeet sind sämtliche Pflanzen entwendet worden. Die Täter haben versehentlich eine Spur aus Blumenerde hinterlassen.
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
12
