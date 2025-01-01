Auf Streife
Folge 51: Die Patchwork-Brüder
45 Min.Ab 12
Ein 14-Jähriger behauptet, dass er von seinem 16-jährigen Mitschüler geschlagen wurde. Doch bevor die Beamten den Täter befragen können, flüchtet er. Ein Notruf aus dem Standesamt: Eine aufgelöste Braut meldet ihren Verlobten als vermisst - kurz vor der Heirat sei er plötzlich weg gewesen. Ist er entführt worden? Auf einer Landstraße irrt eine blutende Frau umher. Als die Beamten am Einsatzort eintreffen, hat sich die Anruferin bereits der jungen Frau angenommen.
