Auf Streife
Folge 58: Dich kriege ich auch noch
45 Min.Ab 12
Auf einem Parkplatz entdecken die Beamten einen Mann, der kopfüber in einem Autofenster feststeckt und dessen Beine hoch in die Luft ragen. Handelt es sich um einen tollpatschigen Dieb? - Ein 20-Jähriger ruft die Polizei zu sich nach Hause. Als diese den Einsatzort erreicht, fliegt ihnen der Haustürschlüssel vor die Füße. - Auf einer Motto-Party werden zwei Mädchen von einem als Frankenstein verkleideten Jungen bestohlen. Doch es gibt nicht nur einen Frankenstein auf der Party.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1