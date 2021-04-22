Auf Streife
Folge 75: Der Vertrimmte
45 Min.Folge vom 22.04.2021Ab 12
Ein 28-Jähriger verursacht einen Verkehrsunfall, weil er einem Hund ausweichen wollte. Zudem weist der Hund Verletzungen auf, die nicht von dem Unfall stammen. - Die Besitzerin eines Brautmodengeschäfts traut sich nicht, ihren eigenen Laden zu betreten: Dort liegt ein schlafender Mann in einem ihrer Kleider. - Eine 30-Jährige alarmiert die Polizei, nachdem sie laute Schreie aus dem Treppenhaus hört. Ein 20-Jähriger ist von einem Fremden die Treppe hinuntergeschubst worden.
Weitere Folgen in Staffel 5
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
