Auf Streife
Folge 81: Entgeistert
43 Min.Ab 12
Eine Gymnasiallehrerin alarmiert die Polizei: Als sie nach Hause kommt, findet sie einen Tierkadaver, Blut und eine mysteriöse Zettelbotschaft vor. - Nach einem Fußballturnier fliegen die Fäuste zwischen einem Vater und dem Schiedsrichter. Kurz zuvor ist der Schiedsrichter auf der Toilette brutal niedergeschlagen worden. - Ein 35-Jähriger wird von einer Verkäuferin auf frischer Tat ertappt: Ohne Hose rein in den Laden - und mit geklauter Hose raus aus dem Geschäft.
Auf Streife
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1