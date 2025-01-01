Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Skandal um Rosie

SAT.1Staffel 5Folge 85
Skandal um Rosie

Skandal um RosieJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 85: Skandal um Rosie

45 Min.Ab 12

Tatort: Wohnwagen-Strich. Beim Schichtwechsel findet eine Prostituierte ihre Kollegin bewusstlos vor. Was ist da bloß vorgefallen? - Ein abgebrochener Notruf erreicht die Polizisten. Als die Beamten eintreffen, ist die Rentnerin irritiert über den Besuch. Sie hat keinen Notruf abgesetzt. Wer war es dann? - Bei der Ausführung seines Jobs wird ein Abschleppdienst-Mitarbeiter von einem 25-Jährigen bedroht und gedrängt. Angeblich hat der 25-Jährige nicht dort geparkt.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen