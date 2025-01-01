Auf Streife
Folge 21: Brüder Maut
45 Min.Ab 12
Die Einfahrt zu einem Grundstück ist mit einem Straßenbalken versperrt, in den ein Wagen gerast ist. Bevor der Streit zwischen dem Fahrer und dem Grundstücksbesitzer eskaliert, schreiten die Beamten ein. - Die Beamten erreicht der Notruf eines anonymen Anwohners wegen Lärmbelästigung. Am Einsatzort angekommen, erblicken die Beamten mehrere schreiende Personen und einen hochzeitlich geschmückten Wagen. Ist die Hochzeitsparty außer Kontrolle geraten?
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1