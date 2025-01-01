Auf Streife
Folge 3: Der Drogen-Dino
45 Min.Ab 12
Eine 35-Jährige alarmiert die Polizei: An einem Waldstück ist ein Fremder vor ihr Auto gesprungen, hat sie aus dem Fahrzeug gezerrt und hat sich in ihrem Wagen verbarrikadiert. Ihm ist die Panik ins Gesicht geschrieben. - Ein Schulleiter wird mit Wasserbomben von Schülern attackiert. Zudem haben sie ihm Prügel angedroht. Aus Verzweiflung bittet er die Beamten um Hilfe.
Auf Streife
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1