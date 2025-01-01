Auf Streife
Folge 48: Grüne Katastrophe
45 Min.Ab 12
Katastrophe im Kosmetikstudio: Eine Kundin ist sich sicher, dass sie mit Absicht entstellt worden ist! Bestätigt sich ihr Verdacht? - Eine Radfahrerin benachrichtigt die Polizei: Sie hat soeben eine Jugendliche angefahren, die vor ihrem Rad zusammengebrochen ist. - Die Beamten rücken zu einem Einbruchdiebstahl aus. An der fraglichen Wohnung angekommen, entdecken sie einen verdächtigen Aushang: "Alles muss raus! Geschenkt!" Wer hat die Wohnung zum Plündern freigegeben?
Auf Streife
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
