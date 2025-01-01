Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Der Hippie und das Kind

SAT.1Staffel 6Folge 50
Der Hippie und das Kind

Der Hippie und das KindJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 50: Der Hippie und das Kind

44 Min.Ab 12

Vor einem Supermarkt geht ein Mitarbeiter auf einen Gitarre spielenden Hippie los. Dabei zerschmettert der jähzornige Mitarbeiter das Musikinstrument. - Zwei Jugendliche randalieren lautstark vor einem Haus, wobei auch Spraydosen zum Einsatz kommen. Können die Beamten noch rechtzeitig eingreifen, bevor die Schmierfinken die Flucht ergreifen? - In einem Modegeschäft randaliert eine deutlich übergewichtige Frau, nachdem ein viel zu kleines Kleid bei der Anprobe gerissen ist.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen