SAT.1Staffel 6Folge 70
Folge 70: Make-Over

44 Min.Ab 12

Ein Streit in einer WG eskaliert. Als die Beamten eintreffen, sehen sie den Grund für die Schlägerei dem einen Mitbewohner wahrlich ins Gesicht geschrieben! - Ein kurioses Bild für eine 29-Jährige: Ihre Nachbarn werfen Eier und Tomaten auf einen Wohnwagen, der schräg auf zwei Parkplätzen steht. - Ein 27-Jähriger wird auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios von einem Mann mit Ku-Klux-Klan-Maske und Baseballschläger verprügelt!

