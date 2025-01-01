Auf Streife
Folge 78: Familienbande (1)
44 Min.Ab 12
In einem Kölner Problemviertel wird ein 17-Jähriger auf dem Nachhauseweg von der Schule mit einem Messer attackiert und verletzt. Die Mutter ist sich sicher, es muss der Nachbar gewesen sein! - Ein seltsamer Wunsch eines Hotelgastes lässt den Portier aufhorchen: Ein Bolzenschneider! Nachdem der Gast mit leeren Händen wieder gegangen ist, folgt der Portier seiner Neugier. - Wütende Menschen randalieren vor einem Imbiss. Der Pächter bittet die Beamten um Hilfe.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1