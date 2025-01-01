Zum Inhalt springenBarrierefrei
46 Min.Ab 12

Eine Krankenhaus-Patientin geht auf eine Krankenschwester los: Angeblich hat sie sich heimlich an der Geldbörse der Patientin bedient. - Eine 46-Jährige bittet die Polizei um Hilfe: Sie trifft auf ihre Nichte, die in einem Haus randaliert. Dort wohnt ihr Freund, der angeblich in der Früh mit ihr per SMS Schluss gemacht hat. - In einem Kosmetikstudio fliegen die Fetzen: Eine 25-jährige Kundin geht auf die Kosmetikerin los, weil diese sie angeblich absichtlich entstellt hat.

