Auf Streife

Medizin geraubt

SAT.1Staffel 6Folge 94vom 23.06.2021
Medizin geraubt

Medizin geraubtJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 94: Medizin geraubt

44 Min.Folge vom 23.06.2021Ab 12

Auf Streife entdecken die Beamten ein Handgemenge zwischen einem Mann und einer Frau im Außenbereich eines Cafés. Es stellt sich heraus, dass die Frau den Mann dafür verantwortlich macht, dass ihr Freund verschwunden ist. Einen Grund hat sie allemal dafür... - Die Beamten werden zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden gerufen. Als die Beamten eintreffen, sehen sie gleich die verletzte Person: Eine Frau liegt mit pinker Farbe vollgeschmiert auf der Motorhaube!

Auf Streife
SAT.1
