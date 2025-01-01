Auf Streife
Folge 96: Ab ins Körbchen
43 Min.Ab 12
In einer Waschküche eines Mietshauses wird eine bewusstlose Frau in einem Wäschekorb aufgefunden. Ihr Arme sind mit leichten Schnittwunden übersäht und ihre Kleidung ist blutverschmiert! - Während einer Streifenfahrt springt den Beamten eine Frau vor das Auto, um die Beamten zum Anhalten zu bewegen. Sofort halten sie und sehen geschockt, dass die Frau einen blutenden Hasen in den Armen hält!
Auf Streife
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1