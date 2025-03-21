Auf Streife
Folge 110: Warte kurz!
44 Min.Folge vom 21.03.2025Ab 12
Die Männer von der Müllabfuhr machen eine grausame Entdeckung: Ein kleiner, mit Essensresten verklebter Hund sitzt in der Mülltonne! Wurde er mit Absicht dort hinterlassen? - Die Hochzeitsüberraschung für ein frisch vermähltes Paar ist größer als die Trauzeugen denken: Die wertvolle Schatztruhe, die sie im Garten verbuddelt hatten, ist nicht mehr an Ort und Stelle!
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1