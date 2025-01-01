Auf Streife
Folge 111: Die falsche Pille
43 Min.Ab 12
In einem Mehrfamilienhaus rumpelt es gewaltig: Ein Lehrer zerstört wutentbrannt die Möbel seines Nachbarn. Angeblich hat dieser versucht, ihn einzusperren. - Ein Taxifahrer ist mit einem Fahrgast unterwegs. Auf einer Landstraße bemerkt er einen abgestellten Wagen, aus dem plötzlich panisch eine Frau aussteigt und wegrennt. Dann fallen Schüsse. - Auf Fußstreife passieren die Beamten ein Café, als sie lautes Geschrei hören: Ein Gast geht auf eine hochschwangere Kellnerin los.
Auf Streife
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1