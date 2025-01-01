Auf Streife
Folge 113: Ein Mann sieht blau
44 Min.Ab 12
Auf Streife kommt den Beamten ein mit blauer Flüssigkeit überzogener Mann entgegen. Neben ihm steht eine hilflose Frau, die berichtet, dass junge Tanzschülerinnen ihn so zugerichtet haben! - Während ihrer Streifenfahrt beobachten die Polizisten, wie eine junge, verschwitze Frau einer Passantin einen Lebensmittelkorb gewaltsam entreißt. Eine Spur aus Lebensmitteln führt sie direkt zu der Diebin.
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
12
