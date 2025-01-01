Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Auf die harte Tour

SAT.1Staffel 7Folge 13
Auf die harte Tour

Auf die harte TourJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 13: Auf die harte Tour

44 Min.Ab 12

Um sich Getränke zu besorgen, halten die Polzisten an einem Café. Doch gerade als sie aussteigen wollen, werden sie Zeugen einer Entführung. Jetzt zählt jede Sekunde! - Die Beamten werden zu einem vermeintlichen Einbruch gerufen. Nach einer Nacht im Wellness-Hotel herrscht im Haus der Melderin das blanke Chaos, auch von ihrem Freund fehlt jede Spur. - Auf Grund einer Ruhestörung werden die Beamten zum nächsten Einsatz gerufen. Beim Eintreffen spitzt sich die Lage sofort zu ...

