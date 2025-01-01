Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Der Tanz-Bär

SAT.1Staffel 7Folge 16
Der Tanz-Bär

Der Tanz-BärJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 16: Der Tanz-Bär

44 Min.Ab 12

Die Beamten werden in eine Schule gerufen, doch es handelt sich nicht um einen Schülerstreich, sondern um einen schrecklichen Überfall auf den Sportlehrer, den die Polizisten aufklären müssen. - Ein Mann meldet einen Diebstahl: Alle seine Gartenzwerge wurden geklaut und durch obszöne Figuren ersetzt. - Ein Streitgespräch zwischen Stiefmutter und Stieftochter veranlasst die Polizisten zu einem Einsatz, doch dann gerät ein drittes Familienmitglied in einen Verkehrsunfall ...

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen