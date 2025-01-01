Auf Streife
Folge 35: Der Smombie
44 Min.Ab 12
Ein verschwundenes Handy löst eine hitzige Auseinandersetzung zwischen zwei Cousinen aus. Können die Beamten die Situation klären? - Die Polizisten werden zu einem Ladendiebstahl gerufen. Bei der Täterin handelt es sich um eine verwirrte ältere Frau, die scheinbar mit sich selbst redet. Doch da entdecken die Beamten einen Hinweis. - Eine dramatische Sprachnachricht lässt einer jungen Frau keine Ruhe. Sie alarmiert die Polizei und ruft sie zu einer alten Burg.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1