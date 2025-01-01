Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Der Smombie

SAT.1Staffel 7Folge 35
Der Smombie

Der SmombieJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 35: Der Smombie

44 Min.Ab 12

Ein verschwundenes Handy löst eine hitzige Auseinandersetzung zwischen zwei Cousinen aus. Können die Beamten die Situation klären? - Die Polizisten werden zu einem Ladendiebstahl gerufen. Bei der Täterin handelt es sich um eine verwirrte ältere Frau, die scheinbar mit sich selbst redet. Doch da entdecken die Beamten einen Hinweis. - Eine dramatische Sprachnachricht lässt einer jungen Frau keine Ruhe. Sie alarmiert die Polizei und ruft sie zu einer alten Burg.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen