Auf Streife
Folge 44: Aufgebauschter Wattebausch
44 Min.Ab 12
Die Beamten müssen die aggressiven Gäste einer Kosmetikparty voneinander trennen und eine Kurierfahrerin beruhigen, die offenbar jegliche Kontrolle über sich verloren hat. Außerdem: Ein Teenager wird vermisst, und eine Frau sucht ihren Freund, den sie bewusstlos im Gartenhaus vermutet ...
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1