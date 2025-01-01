Auf Streife
Folge 48: Wo ist Tristan?
44 Min.Ab 12
Zwei Frauen streiten derart heftig, dass sie dabei eine ganze Straße blockieren und selbst die Polizei nicht weiterfahren kann. Die Ermittler wollen die Situation klären, doch dann droht der Streit zu eskalieren. Und: Ein Kiosk wurde überfallen. Die Besitzerin wurde dabei schwer verletzt. Ein potenzieller Täter ist schnell gefunden. Doch was steckt wirklich hinter der brutalen Tat?
Weitere Folgen in Staffel 7
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1