Auf Streife
Folge 51: Unfreiwillig nackt im Netz
44 Min.Ab 12
Die Beamten werden zu einer Berufsschule gerufen, da Nacktfotos von einer Schülerin rumgehen. Das Opfer kann sich die Sache nicht erklären. - Aufgrund einer Panne während einer Zaubershow auf seinem Geburtstag alarmiert ein Junge die Polizei. Seine Mutter wurde in eine Zauberbox eingesperrt und von dem Zauberer fehlt jede Spur. - Die Polizisten werden während ihrer Streifenfahrt auf einen vermeintlich harmlosen Spaß aufmerksam ...
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1