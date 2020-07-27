Auf Streife
Folge 56: Die Partycrasher
45 Min.Folge vom 27.07.2020Ab 12
Ein Vorgarten ist komplett mit Toilettenpapier, Kondomen und einer Gummipuppe dekoriert! Mitten drin sitzt ein 18-Jähriger und ist völlig unbeeindruckt vom Erscheinen der Polizei. - Ein Fischbudenbesitzer dreht völlig durch und attackiert seinen Kunden mit rohem Fisch! Dieser behauptet, dass durch einen harten Gegenstand im Fischbrötchen sein Zahn gebrochen ist. - Weil ein Junge die Minigolf-Bahn eines Mannes betreten hat, flippt dieser aus und geht auf das Kind los.
Weitere Folgen in Staffel 7
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1