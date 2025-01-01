Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Der seltsame Fall des Benjamin Güttler

SAT.1Staffel 7Folge 66
Der seltsame Fall des Benjamin Güttler

Auf Streife

Folge 66: Der seltsame Fall des Benjamin Güttler

43 Min.Ab 12

Eine 30-Jährige wird in einem Kindertheater von einem Rentner mit einer Waffe bedroht und unter einer Guillotine gefesselt. Dabei wurde der Täter mit einer Kamera gefilmt. Nun gibt das Videomaterial den Polizisten weitere Rätsel auf. - Die Beamten erreicht ein Notruf eines Mannes, der in einem Gartenhaus festsitzt: Zwei Männer machen sich mit einem Benzinkanister und einer lodernden Fackel daran, das Gartenhaus in Flammen zu setzen!

