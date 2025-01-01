Auf Streife
Folge 67: Der Mann mit der Vogelmaske
42 Min.Ab 12
Schreie aus der Wohnung ihrer Tochter lassen eine 60-Jährige die Polizei alarmieren. As die Beamten eintreffen, scheint es nur um ein erotisches Abenteuer unter Freunden zu gehen. - Ein mutmaßlicher Racheakt eines 40-Jährigen droht in einem Flammeninferno zu enden. Wutentbrannt entleert er den Papiermüll in dem Altenheim-Zimmer eines 60-Jährigen und zückt dann ein Feuerzeug! - Vor einer Werbeagentur steht ein Käfig - und in ihm sitzt ein benommener Mann im Affenkostüm!
Auf Streife
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1