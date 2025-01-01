Auf Streife
Folge 79: Sackgesicht
44 Min.Ab 12
Bei einem Überfall in einem Bekleidungsladen wird der Ehemann der Inhaberin von zwei Maskierten gefesselt und im Schaufenster platziert. Als die Polizisten ihn befreien, stellen sie fest, dass die Fesseln sehr locker sitzen. Eine Patientin flippt in einer Zahnarztpraxis aus: Der Zahnarzt habe sie bestohlen! Nach einer Zahnkronenerneuerung habe er ihr nicht ihr echtes Zahngold zurück gegeben!
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1