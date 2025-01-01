Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Koitus in der Familienkutsche

SAT.1Staffel 7Folge 8
Koitus in der Familienkutsche

Folge 8: Koitus in der Familienkutsche

44 Min.Ab 12

Liebesspiel in der Familienkutsche: Das Auto, in dem sich ein Teenie-Pärchen vergnügt, wurde gestohlen gemeldet! Als die Beamten das Mädchen nach Hause bringen, stellt sich heraus, dass ihre Mutter die Anzeige aufgegeben hat, um ihre Tochter zu finden. - Die Streifenpolizisten entdecken eine Rollstuhlfahrerin, die wegen einer Fischlaichlache auf der Rampe vor ihrer Wohnung gestürzt ist. Handelt es sich um ein Unglück, oder steckt vielleicht mehr dahinter?

SAT.1
