Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Sklavenaufstand

SAT.1Staffel 7Folge 85
Sklavenaufstand

SklavenaufstandJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 85: Sklavenaufstand

44 Min.Ab 12

Einbruch in einer Boutique: Die Inhaberin liefert sich einen handfesten Streit mit einem 37-Jährigen. Angeblich hat er versucht, den Safe zu knacken. - Eine 54-Jährige in Feinrippunterwäsche und mit Duschhaube auf dem Kopf hetzt laut keifend über die Straße. Die Beamten folgen ihr und stoßen auf einen Unfall, bei dem ein Mann angefahren wurde. - Ein 32-Jähriger meldet einen Wohnungseinbruch. Doch als die Beamten auftauchen, steht seine Mutter schon parat und rastet völlig aus.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen